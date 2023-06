Nessuna novità ufficiale dagli ambienti rossoblu, in merito al calcio mercato. Il direttore sportivo è al lavoro per allestire l’organico del Campobasso stagione 2023/2024. Abbiamo detto a più riprese dei vari movimento in atto, ovviamente in attesa di apporre nero su bianco ma questo, per la grande maggioranza dei giocatori, si potrà fare solo dopo il 30 di giungo, per la scadenza normativa dei contratti vigenti. In questi giorni De Filippis ha ricontattato buona parte dei giocatori che hanno vinto il torneo di Eccellenza, a molti è stata comunicata la mancata prosecuzione dei rapporti. Dispiace la non conferma di Nicola Vanzan, il classe 99 è di fatto un campobassano d’adozione. Con la maglia rossoblu ha vinto due campionati in quattro stagioni, la proprietà americana aveva individuato in Vanzan il simbolo da cui ripartire per una nuova scalata alla Lega Pro. Nove mesi dopo la mancata conferma per il giocatore, vero similmente per scelta tecnica del nuovo allenatore e direttore sportivo, siamo dell’idea che il ragazzo avrebbe potuto dare una mano concreta per la nuova stagione. In merito ad eventuali conferme siamo in attesa di cenni da parte della società, i nomi sono quelli di Ripa, Ioio e Lombari, ma non è escluso che qualcun altro possa restare ancora in maglia rossoblu.

Tornando al calcio mercato dovrebbe essere certo l’arrivo del difensore centrale classe 1998 Lorenzo Schiaroli, che nell’ultima stagione ha giocato con il Fano di mister Mosconi, totalizzando 33 presenze. Un giocatore giovane e di grande affidabilità, Schiaroli non dovrebbe essere l’unico ex Fano ad approdare in rossoblu. Una scelta che condividiamo, meglio avere dei giocatori che conosco già il lavoro dell’allenatore, ricordiamo anche quando arrivò Cudini a Campobasso dal Notaresco portò con se: Dalmazzi, Candellori, Bontà e Fabbriani, giocatori che sono rimasti in rossoblu per tre stagioni.

Movimenti nel girone F, L’Aquila neo promossa con velleità di titolo, è vicina all’acquisto di Luis Galesio, centravanti, che ricordiamo con la maglia dell’Fc Matese. Galesio è sicuramente un ottimo elemento in grado di offrire il suo apporto in termini numerici, gol fatti, ma anche a livello carismatico. Un buon colpo per la società del capoluogo abruzzese, al rientro in serie D dopo aver vinto il torneo di eccellenza.