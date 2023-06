La notizia è stata battuta da tutte le agenzie lasciando tutti attoniti: alle 9,30 è morto Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, che aveva 86 anni, era stato ricoverato di nuovo al San Raffaele di Milano, venerdì scorso, dopo un precedente ricovero di 45 giorni , terminato poche settimane fa, a causa di una polmonite e di una forma di leucemia. In mattinata le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate ed il fratello Paolo e i figli erano accorsi in ospedale, dove già si trovava la compagna, Marta Fascina. Con lui se ne va un pezzo di storia del nostro Paese. Una figura di rilievo nel panorama imprenditoriale, politico e calcistico. Ma Silvio Berlusconi aveva un legame particolare con il Molise, iniziato dal terremoto di San Giuliano di Puglia. L’allora presidente del Consiglio arrivò sul luogo della tragedia, poche ore dopo. Tornò anche in occasione dei funerali e da subito il suo governo adottò provvedimenti per le popolazioni colpite dal sisma e per la ricostruzione. Da allora Silvio Berlusconi tornò spesso in Molise, per le campagne elettorali, a sostegno dei candidati del centrodestra. E in queste ore sono numerosissimi i messaggi di cordoglio da parte dei parlamentari, dei vertici istituzionali della Regione e di tutte le forze politiche. “Non riesco a pensare ad un’Italia senza di lui. La morte di Silvio Berlusconi scuote emotivamente il nostro Paese che perde nello stesso momento un uomo, un imprenditore un politico di statura e spessore notevoli”. Sono le parole del presidente della Regione, Donato Toma che lo ha incontrato, per l’ultima volta ad Arcore, il 23 marzo. Per Francesco Roberti, candidato del centrodestra alla Regione oggi è una giornata triste per l’intero Paese.”Ha pensato alla politica fino all’ultimo momento – ha ricordato – E’ di pochi giorni fa, a sorpresa, la sua telefonata per rivolgermi il suo in bocca al lupo per la campagna elettorale. L’Italia perde una grande persona. A noi lascia l’eredità politica e ideologica dei moderati e del centrodestra nel nostro Paese, ha concluso Roberti”. “Se ne va uno dei protagonisti della vita politica italiana, il centrodestra perde un grande leader. Io perdo un amico sincero”: è il commento dell’europarlamentare Aldo Patriciello. Addolorato per la morte di un caro amico il senatore di Forza Italia, Claudio Lotito: “La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in moltissimi italiani, soprattutto in coloro che hanno avuto l’occasione di conoscerlo – ha detto – Mancherà a chi, come me, gli ha voluto bene, al suo movimento politico, forza Italia, ai suoi sostenitori. E’ innegabile che oggi si chiuda un’epoca della storia italiana”, ha concluso Lotito.