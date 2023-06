“Esprimo solidarietà al sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, per i danni causati dall’eccezionale ondata di maltempo della tarda serata di sabato 10 giugno 2023”, così il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti. “I danni alle strade e al ponte Macchialacavone sul torrente Rio compromettono la regolare viabilità e la sicurezza in diverse zone del territorio di Trivento – ha proseguito Roberti – I danni alle coltivazioni, da quantificare, inoltre, sono un serio problema per diverse aziende locali. Sono in costante contatto col sindaco Pasquale Corallo, che durante la notte si è recato immediatamente nei luoghi più critici, dove durante la giornata odierna ha effettuato alcuni sopralluoghi con i tecnici, al fine di verificare la pericolosa situazione alla viabilità”. “Al sindaco Corallo, in questo momento di emergenza, giunga la vicinanza personale e istituzionale, affinché si possa intervenire, quanto prima, per porre rimedio a questa difficile situazione”, ha concluso il presidente Francesco Roberti.