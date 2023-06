Il Molise è un terra di grandi tradizioni e di enormi opportunità. Forza Italia è in campo con le sue migliori risorse per far sì che queste potenzialità possano finalmente emergere. Con il nostro candidato, Francesco Roberti, abbiamo elaborato un programma serio, concreto ed efficace, che ha un obiettivo di fondo: la crescita della Regione”. Così il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia in Molise, Claudio Lotito, a Campobasso per l’evento dei Misteri del Corpus Domini. “Intorno al nostro progetto e al nostro candidato vediamo grande entusiasmo. Siamo certi che i molisani premieranno il centrodestra”, conclude.