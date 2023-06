Bomba d’acqua su Trivento, il sindaco Corallo chiude al transito il ponte Macchialaccavone. L’eccezionale perturbazione atmosferica ha letteralmente mandato in tilt l’intera area trignina, le abbondanti precipitazioni della tarda serata di ieri, sabato 10 giugno 2023, hanno costretto il primo cittadino, Pasquale Corallo, alla chiusura del ponte Macchialaccavone, a seguito del minaccioso ingrossamento del torrente Rivo. Provvedimento resosi necessario e che tiene in forte apprensione i cittadini di una vasta area, “il ponte Macchialaccavone forse è l’aspetto più evidente del fenomeno atmosferico che si è abbattuto sul nostro territorio – ha riferito Pasquale Corallo – ma abbiamo problematiche registrate anche su altre contrade, come Montelungo, Maiella, Sterparo, Fonte del Cerro, Codacchio, Casale San Felice, Querciapiana, Sant’Aniello e altre. I problemi alla viabilità sono evidenti e per questo invito tutti i cittadini alla massima prudenza negli spostamenti. Durante la notte, assieme ad alcuni dipendenti comunali e cittadini volontari, ai quali va il mio sentito ringraziamento, abbiamo presidiato il territorio e coordinato gli interventi, interessando i carabinieri e vigili del fuoco. Nell’immediato, tramite i social, ho avvisato i cittadini del pericolo – continua Corallo – e non appena sarà più chiaro il quadro del disastro, provvederò a richiedere con urgenza lo stato di calamità naturale, motivato dai danni ai collegamenti stradali e quelli non secondari alle colture”.