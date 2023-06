Anche quest’anno Chiauci ha celebrato Sant’Onofrio. La tradizionale processione in onore del santo, festeggiato solitamente l’11 giugno, si è svolta oggi a causa della concomitanza con la celebrazione del Corpus Domini.

Dopo la celebrazione della messa alle ore 9:00, la processione è partita dalla chiesa madre di San Giovanni Apostolo ed Evangelista e, accompagnata dalla banda di Castelpetroso, ha percorso circa 3 chilometri fino ad arrivare alla chiesetta nel bosco che porta il nome del Santo. Qui la statua rimane fino alle ore 17:30 quando, dopo la celebrazione della Santa messa, ci sarà la processione per riportare di nuovo la statua al paese. Tradizionalmente, a partire dall’11 giugno e fino al 16 agosto di ogni anno, ogni domenica si celebra la messa pomeridiana nella chiesetta nel bosco.

I chiaucesi sono molto legati alla celebrazione in onore del santo e si fermano nel bosco per trascorrere una giornata all’aperto e stare insieme, organizzando picnic e grigliate in compagnia.