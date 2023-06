Date voce ai vostri silenzi. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Campobasso, Luigi Dellegrazie, ha condensato in poche parole il messaggio che vuole arrivare forte alle vittime di violenza, che statisticamente sono soprattutto donne e minori. Che da oggi hanno una possibilità in più: recarsi nella caserma di via Mazzini a Campobasso non solo per denunciare ciò che gli è accaduto, ma anche raccontare quello che è accaduto. In un spazio apposito, “Una stanza tutta per sé”, arredata in maniera accogliente e colorata, grazie al Lions Club di Campobasso, pensando anche i bambini. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza delle autorità militari e delle forze dell’ordine, gli allievi Carabinieri, il prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo.

Il fenomeno della violenza contro le donne è in crescita, ha ricordato il prefetto- con un pensiero soprattutto alle vittime che non ce l’hanno fatta- per via spesso di contesti culturali sbagliati, che vanno eradicati e combattuti. Per cui queste iniziative sono un segnale di speranza per tutti, ha concluso il prefetto. Dobbiamo spingere le vittime a denunciare, ha rimarcato il comandante Dellegrazie, perché le persone fragili non sempre hanno questo coraggio. E sono soprattutto le donne che si trovano a fronteggiare diversi tipi di maltrattamenti e violenze, economica, psicologica, sessuale, domestica. E nella “Stanza tutta per sé”, realizzata grazie al Lions Club di Campobasso, ci sarà personale formato, in grado di dare sostegno e comprensione alle vittime, ha confermato il presidente Lions Eugenio Astore, ricordando che il progetto è partito due anni fa.