Questa mattina provvidenziale intervento dei bagnini Michele Rubino e Audrey Marino che sorvegliano il lungomare sud di Termoli: nelle acque di Rio Vivo, un uomo, nuotatore 60enne, tra l’altro esperto, sarebbe andato in difficoltà a causa di un crampo, tanto da rischiare l’annegamento. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi e l’uomo è stato tratto in salvo dai due bagnini della Compagnia del Mare. Sul posto sono arrivati anche gli operatori di 118 e Misericordia che hanno trasportato l’uomo al Pronto soccorso del San Timoteo. Elogi per il salvataggio fulmineo sono stati fatti dal presidente della Compagnia del mare Christian Di Santo e dal responsabile della zona di Termoli e Campomarino, Roberto Micco.