“Ci sono alcune persone che portano una luce così grande che anche quando se ne vanno la luce rimane ed è più grande di prima”. E’ questo uno dei messaggi che gli amici di Stefano Colaneri hanno voluto lasciare sui social per ricordare il giovane chef morto nell’incidente sulla Trignina. Stefano, che avrebbe compiuto 30 anni a settembre, viene ricordato non solo dai tanti che lo conoscevano, ma anche da chi ha lavorato con lui, in Molise e in altre regioni. Primi fra tutti i colleghi del ristorante di Montesilvano, in Abruzzo, dove lavorava attualmente: “Piangiamo la scomparsa di Stefano, il nostro chef – hanno scritto – ma prima di tutto un grande uomo, una grande persona, un grande amico”. Altri ancora lo ricordano come “un bravo ragazzo, un grande lavoratore sempre sorridente”. La morte di Stefano ha scioccato il suo paese, Frosolone, e in particolare la frazione di San Pietro in Valle dove vive la sua famiglia. Tutti si sono stretti attorno ai parenti e l’amministrazione comunale ha già annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

Sul fronte delle indagini la procura non ha disposto l’autopsia ma solo una ispezione cadaverica. I carabinieri hanno concluso i rilievi sul luogo della tragedia, un tratto della Trignina nel territorio di Lentella dove tre auto – per cause che dovranno essere accertate – si sono scontrate: oltre a quella della vittima, una Opel Corsa, coinvolte una Jeep e un furgone Ducato. Secondo una prima ricostruzione pare che le due auto stessero viaggiando verso Isernia, Stefano Colaneri infatti stava tornando a casa dal lavoro, mentre il furgone procedeva verso San Salvo. Le persone che erano a bordo e che sono rimaste ferite restano ricoverate. Si tratta di un 52enne di Napoli e di due pugliesi, un 56enne e un 48enne di San Marco in Lamis. La strada dopo l’incidente è rimasta bloccata per più di due ore con il traffico deviato su strade secondarie. La circolazione è tornata regolare sono in serata.