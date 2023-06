Share on Twitter

Torniamo a occuparci dell’omicidio di Santa Maria del Molise. Irma Forte, la 68enne indagata per l’omicidio del marito Carlo Giancola, resta ai domiciliari.

La Cassazione infatti stamattina ha accolto il ricorso degli avvocati della difesa, Demetrio Rivellino e Giuseppe De Rubertis, e ha annullato l’ordinanza del tribunale della Libertà che aveva invece stabilito per la donna la misura cautelare in carcere.

Si attende ora il nuovo giudizio del Riesame che si esprimerà con una diversa composizione.

Grande soddisfazione è stata dimostrata dalla difesa: “Siamo molto contenti di questo risultato – hanno dichiarato gli avvocati Rivellino e De Rubertis – perché la Corte Suprema alla fine ha accettato le nostre motivazioni”.