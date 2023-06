Ci siamo: al via l’organizzazione della settima edizione dello Slalom di San Nicola, Memorial Gianmarco Di Vico, che come ogni anno verrà corsa sulle SP 53 e 69 alle porte di San Giuliano del Sannio. La manifestazione, organizzata come di consueto da Tecno Motor Racing Team e Gruppo Ufficiali di Gara La Casta, sarà valida per Trofeo d’Italia, Coppa di Zona Aci Sport e, per il primo anno, risulta essere una delle tre gare in Italia Riserva di Campionato Italiano Slalom. Con il patrocinio di Coni Molise e Sport e Salute Molise, la manifestazione che da anni si affaccia al palcoscenico nazionale che conta, per l’edizione 2023 lascia in disparte la gara regolarità storica, convergendo tutte le attenzioni sulla gara slalom.

Già da qualche settimana la macchina organizzativa si sta muovendo su più fronti, cercando di organizzare una manifestazione che possa essere all’altezza delle aspettative dei piloti che, da tutt’Italia, sceglieranno di dar fiducia al gruppo di amici di San Giuliano del Sannio. Nuovo Direttore di gara per l’edizione 2023: il siciliano Manlio Mancuso darà dirigerà per la prima volta in Molise! Standard invece l’assetto degli altri componenti; interverranno gruppi di lavoro di Commissari di percorso da Molise, Puglia e Frusinate. Capo Prova Sandro Ferraccioli, elemento sempre indispensabile sulla linea di partenza della manifestazione marchiata Tecno Motor. La prossima settimana, con l’apertura delle iscrizioni, verrà comunicata anche la data della conferenza stampa di presentazione dell’evento, intanto è possibile seguire l’organizzazione dell’evento sulla pagina facebook dell’evento dedicata.

Fonte: Ufficio stampa