Bella soddisfazione oltre lo stretto del risultato tecnico per Giuseppe Teste in occasione dell’ultimo ‘Rally del Salento’. Il driver della Ro Racing è stato, infatti, insignito dal Panathon Club di Legge di un premio speciale per il fair play. Il riconoscimento, intitolato alla memoria di Mario Stasi, è stato dedicato al gesto sportivo. «Per me – ha fatto sapere ex post lo stesso Giuseppe Testa – si tratta di una grande soddisfazione, oltre che un forte onore. Personalmente, ho sempre interpretato lo sport come un universo di regole cui dover conformarsi per svolgere al meglio il proprio compito ed è su questo tipo di aspetti che si è sempre mosso il mio percorso, non solo in strada, ma anche nella vita di tutti i giorni».

Fonte: Ufficio stampa