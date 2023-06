Presentato a Trivento il nuovo centro polifunzionale per l’autismo “Ugo Felice”. In attesa della prossima apertura della struttura riabilitativa per l’autismo, presso Colle san Giovanni, a Trivento, sono stati presentati i servizi professionali rivolti a trenta ospiti e gestiti dalla cooperativa sociale La Rondine, “garantiamo diritto e dignità ai nostri ospiti e alle loro famiglie – l’intervento del presidente dell’ente gestore, Alberto Giuliani – abbiamo già attivato i corsi di formazione per le nostre 70 unità lavorative, perché quello che esigiamo è la professionalità. Daremo un servizio di qualità e per l’inclusione sociale”. La cooperativa La Rondine già viene dall’esperienza in Abruzzo, dove la Regione ha provveduto a promulgare la legge per l’autismo e l’obiettivo è creare il terreno fertile affinché ciò avvenga anche in Molise, per il reperimento dei fondi. Tra i saluti delle istituzioni, il presidente della Provincia Francesco Roberti, il quale ha ricordato come sia possibile fare una sanità di qualità, con la collaborazione tra pubblico e privato, “non dobbiamo lasciare indietro nessuno- ha detto Roberti – il Molise se lavora con coscienza e con coraggio può fare grandi cose. Per quanto concerne l’autismo siamo indietro ma occorre recuperare per dare sollievo alle famiglie che vivono un forte disagio”. Il sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, ringraziando tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa oramai importante realtà, ha rimarcato l’importanza dell’attivazione di nuovi servizi, “poter beneficiare di prestazioni professionali sanitarie in un’area interna come la nostra certamente è un dato in controtendenza – ha detto Corallo – come anche l’opportunità occupazionale che viene data. Le ricadute positive per l’intero contesto sono oramai un dato di fatto, un segnale più che positivo per il rilancio del nostro territorio”.