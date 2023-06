Oggi l’ITTIERRE si propone come hub del fashion luxury sostenibile, creando una filiera completa, dislocata in un unico complesso industriale al fine di ridurre l’impronta ambientale, senza esternalizzare la produzione.

L’idea si concretizza attraverso la fornitura di servizi su tutta la filiera tessile ottimizzando al massimo i processi”, così l’amministratore Antonio Alessandro Valerio durante la presentazione del brand IttierreHub, una impresa tutta Made in Italy che ha ricostruito nel Molise il proprio hub in cui si svolge tutta la filiera produttiva destinata all’abbigliamento di lusso e sostenibile. “Partire dalle tradizionali competenze del territorio -ha proseguito- per approdare alla nuova frontiera dell’alta moda etica che rispetta l’ambiente. Nasce con queste intenzioni, nel dicembre 2020, il brand di Pettoranello del Molise, in provincia di Isernia, dalle ceneri dell’ex polo produttivo sartoriale Ittierre, luogo dove per anni sono stati convertiti in capi sartoriali le idee creative di alcuni tra i più affermati stilisti del panorama italiano. Perciò l’idea dell’hub del fashion si realizza fornendo supporto concreto fino alla produzione e all’organizzazione dei processi aziendali, e fornendo una vasta gamma di servizi, dallo sviluppo di nuove collezioni all’ingegnerizzazione dei modelli”.

Alla presentazione, a cui hanno partecipato anche Antonio Lucio Valerio e Maria Valerio, rispettivamente Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione di RES (altra società del Gruppo Valerio), è intervenuta anche la deputata di Fratelli d’Italia Elisabetta Christiana Lancellotta “un plauso alla famiglia Valerio per questa importante iniziativa di rilancio dell’ITTIERRE, storica azienda molisana che ha contribuito al successo internazionale dei principali brand nazionali” ha dichiarato. “Proprio qualche giorno fa è stato varato il ddl Made in Italy che ha stanziato un miliardo di euro sull’importanza della nostra Nazione e delle sue eccellenze per rilanciare tutto ciò che è made in Italy. Questa iniziativa -ha proseguito- è dunque fondamentale non solo per il nostro territorio molisano al fine anche di sostenere piccole medie imprese locali, ma anche per il Paese tutto. Pertanto noi come forza di governo siamo vicini a questo progetto che fa incontrare il mondo dei rifiuti con quello tessile”.