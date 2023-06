Lo Sporting Campobasso è orgoglioso di comunicare che capitan Fabrizio Bagnoli continuerà a vestire la maglia rossoblù, con la fascia ben salda al braccio, anche nella prossima stagione nel campionato di Serie B. Fabrizio è da sempre esempio di professionalità, in campo e fuori ed è da lui che la Società vuole ripartire per questo nuovo progetto, e non poteva essere altrimenti. Queste le sue parole: “Dopo aver vinto due campionati, la voglia di fare questa Serie B è sicuramente tanta. Speriamo di ripartire con lo stesso gruppo dello scorso anno o comunque con la maggior parte di loro. Sono convinto che possiamo far bene e se dovessero esserci nuovi innesti per rafforzare il gruppo, li faremo sentire da subito in famiglia. È il mio decimo anno di B, ma questo è più speciale, farlo con i colori della mia città addosso, la fascia al braccio…ha un sapore diverso, un perso diverso, senti l’appartenenza, quando ti scorre nelle vene il sangue rossoblù è tutto più bello”.

“È davvero motivo di orgoglio – dice mister Andrea Pietrunti – averlo di nuovo a disposizione, ma non avevo dubbi, Fabrizio sa quanto è importante per il gruppo, per me come allenatore e per la società. La sua riconferma è un punto di partenza per quella che sarà la prossima stagione. Personalmente sono felicissimo di averlo ancora con me, Fabrizio è un professionista vero ma anche un allenatore in campo, la sua presenza è fondamentale. Siamo contenti di ripartire da lui”.

Fonte: Ufficio stampa