La notizia del giorno è che quest’anno, in occasione dei festeggiamenti del Corpus Domini, a Campobasso non ci sarà il luna park. Una decisione che è stata presa dai giostrai, non dall’amministrazione comunale che non ha potuto fare altro che prenderne atto. L’ufficialità nel corso della conferenza stampa tenuta in Comune dall’assessore alla Mobilità, Simone Cretella. Ha spiegato che la decisione è stata assunta dai giostrai che, viste le previsioni meteo avverse, hanno scelto di non venire a Campobasso, sia per una questione di costi ma anche per motivi di sicurezza.

Una notizia che deluderà soprattutto i più giovani per i quali, trascorrere la serata tra le giostre era diventato ormai un appuntamento fisso del Corpus Domini. Intanto la macchina organizzativa si è messa al lavoro per allestire il piano del traffico per evitare ingorghi e problemi di sicurezza.Per la giornata di domenica sarà operativo il servizio navetta, gratuito. I mezzi partiranno dalla zona nord, quella dei centri commerciali, da quella di Selvapiana e da zona San Giovanni. Un servizio che sarà attivo anche in occasione dei concerti nell’area fieristica. Obiettivo: garantire festeggiamenti sereni e senza stress.