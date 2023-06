Share on Twitter

Anas ha concluso le procedure di gara del Lotto 0 di collegamento tra il bivio di Pesche ed il Lotto 1 della SSV Isernia-Castel di Sangro.

Grazie all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, in corso di formalizzazione, si potrà procedere con l’avvio delle attività di progettazione esecutiva propedeutiche per all’avvio dei lavori previsti nel 2024.

La Strada a Scorrimento Veloce “Isernia – Castel di Sangro” costituirà una variante alla SS 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo-Sannitico” dal bivio di Pesche (IS) allo svincolo con la SS 652 “Fondo Valle Sangro” nel territorio dei Comuni di Rionero Sannitico (IS) e Castel di Sangro (AQ).

L’itinerario, della lunghezza complessiva di 23,950 Km, risulta attualmente realizzato per uno sviluppo complessivo di 18,500 Km andando ad interessare 3 comuni: Pesche, Miranda e Isernia.

Il lotto 0 si andrà ad allacciare ai due lotti già realizzati:

Lotto “1”: tratto dallo svincolo “Miranda” allo svincolo “Forlì del Sannio”: per una lunghezza di 10.3 km.

Lotto “2”: tratto dallo svincolo “Forlì del Sannio” allo svincolo con la SS 652 “Fondo valle Sangro”, per una lunghezza di 8,2 km.

La nuova infrastruttura comprenderà: 3 svincoli “Isernia Nord”, “Università” e “Miranda”;. 2 gallerie naturali, 8 viadotti ed ulteriori opere contenimento sia a monte sia a valle come i muri in terra verde, muri di controripa in cemento armato, paratie, ecc.

L’investimento totale complessivo dell’opera è di 175 milioni di euro.