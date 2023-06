In occasione della Giornata mondiale della sicurezza alimentare, il Nas Molise ha tracciato il bilancio delle attività messe in campo nel corso dell’ultimo anno. 6 attività commerciali chiuse e sequestri per circa 600mila euro. Sono alcuni dei dati più significativi dei controlli eseguiti. Nelle ultime settimane il Comando carabinieri per la tutela della salute ha messo in campo una campagna di controlli per contrastare le forme illecite di commercializzazione di prodotti etnici importati e distribuiti su ampie aree del territorio nazionale, quindi anche molisano, spesso caratterizzati dall’assenza dei requisiti merceologici ed igienico-sanitari.