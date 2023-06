In Molise nel corso dell’ultimo anno sono stati 21 gli operatori del settore alimentare denunciati, contestate 21 violazioni di carattere penale e 300 violazioni di carattere amnistrativo. 6 le attività commerciali chiuse. Le violazioni più ricorrenti sono riferite all’omessa tracciabilità-rintracciabilità dei prodotti alimentari, frode in commercio, cattivo stato di conservazione degli alimenti e carenze igienico-sanitarie e strutturali. I dati sono stati forniti oggi dal comando regionale del Nas di Campobasso in occasione della Giornata mondiale sulla sicurezza alimentare. In Molise i militari, nell’ambito della sicurezza alimentare, in un anno hanno effettuato sequestri per un valore di 600mila euro e effettuato 723 controlli di cui 262 hanno accertato non conformità. Sono stati 75 i campioni di alimenti analizzati, di varia natura, e 256 gli operatori del settore alimentari segnalati all’Autorità Amministrativa.operante sull’intero territorio regionale.