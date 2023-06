Si è conclusa questa mattina, in Corte d’assise a Frosinone, la quarta udienza del processo con rito immediato a carico di Pietro Ialongo, accusato dell’omicidio della sua ex fidanzata, la giovane Romina De Cesare, di Cerro al Volturno.

Com’è noto ormai, la vita di Romina fu spezzata nella notte tra il 2 e il 3 maggio dello scorso anno, con 14 coltellate che Ialongo le avrebbe inflitto a seguito di una litigata. L’uomo, infatti, non accettava che la loro relazione fosse finita e che Romina avesse deciso di voltare pagina insieme a un nuovo compagno.

In aula oggi la testimonianza della zia e del nuovo fidanzato della vittima per ricostruire le ultime settimane della vita di Romina e il suo rapporto con Ialongo.

Sono stati ascoltati anche i genitori dell’imputato e i ragazzi che il giorno successivo al delitto notarono lalongo vagare nudo sulla spiaggia di Torre Paola.