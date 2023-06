La spiaggia di Termoli si conferma a misura di bambino ottenendo ancora una volta la Bandiera verde, per il dodicesimo anno consecutivo. “La bandiera verde indica una località marina con caratteristiche adatte ai bambini, selezionata attraverso un’indagine condotta fra un campione di pediatri. 43, infatti, i medici chiamati a fare queste valutazioni.

Tra i requisiti necessari la presenza di spiaggia con sabbia, spazio fra gli ombrelloni per giocare, possibilità di divertirsi in sicurezza in acqua, presenza degli assistenti di spiaggia, attrezzature dedicate ai bambini, e opportunità di divertimento per i genitori.