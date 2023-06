Share on Twitter

Tanto amore ha lasciato a chi chi ha voluto e gli vorrà sempre bene. La palestra della scuola elementare di via Po dell’istituto Achille Pace di Termoli porterà per sempre il nome di Manuel De Gregorio, il bimbo che ha lottato contro una rarissima malattia e non ce l’ha fatta. Tanti bambini, i suoi compagni della quarta elementare, tutti con le lacrime agli occhi. Momenti di grande commozione durante la cerimonia di intitolazione, introdotta dalla preside Luana Occhionero

Nelle messaggi dei bimbi letti per Manuel c’è tanto affetto, c’è purezza, un ricordo indelebile. Sulla targa con la sua foto tre parole forza, coraggio e amore. Targa benedetta da padre Enzo Ronzitti. Intervenuti il sindaco Francesco Roberti, l’assessore Michele Barile. C’erano mamma Teresa e papà Antonello insieme al fratellino di Manuel, Jacopo. Emozioni infinite.

Un sigillo che fa memoria che rende immortale l’amore per Manuel, bimbo che ha arricchito tutti.