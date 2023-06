Torna quest’anno, per la sua sedicesima edizione, il Festival della Danza della scuola di ballo Time To Dance Academy di Isernia, con due serate imperdibili.

Sabato 10 giugno alle ore 20.30 l’attesissimo FESTIVAL DELLA DANZA SHOW – “Inno all’Italia”!

Uno spettacolo mozzafiato in cui si alterneranno artisti, gruppi e professionisti della Time To Dance Academy in una dedica al bel paese.

Tanti e impressionanti talenti si alterneranno tra loro per regalare al pubblico emozioni uniche e uno spettacolo di danza che farà cantare proprio tutti.

La serata di domenica 11 giugno, dalle ore 19:00, è dedicata al saggio spettacolo della Time to dance Academy, con tutti gli allievi dell’associazione sportiva protagonisti. La serata vedrà impegnati tutti gli appassionati della danza, che durante l’anno hanno seguito le numerose discipline praticate all’interno della scuola di ballo. Si esibiranno anche i più piccoli, da tre anni in su e naturalmente non mancherà lo spazio anche per le danze sociali, danze caraibiche, liscio, latino americano e tanto tanto altro.

Anche per questa edizione la Direttrice artistica è la ballerina professionista Angelica Fino che promette due serate all’insegna dell’arte, dello spettacolo e del divertimento.