Una nuova biblioteca comunale, arricchita con contenuti multimediali, fotografie ed ebook. È stata inaugurata nel Palazzo Ducale di Poggio Sannita, un borgo altomolisano che ha deciso di fare della cultura il proprio cavallo di battaglia.

L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani alla lettura: ospiti dell’evento, infatti, gli alunni della Primaria di Poggio e di Agnone. A loro, che fanno parte di una generazione sempre più proiettata verso la tecnologia, il sindaco ha voluto dedicare uno spazio all’avanguardia, dove è possibile trovare anche libri in formato digitale.

Fa parte del progetto anche il vicolo degli artisti, un percorso dedicato alla pittura, alla musica e alla fotografia. Le opere saranno esposte all’aperto, dove turisti e residenti potranno ammirarle prima di raggiungere la biblioteca.

Un’iniziativa – ha detto l’assessore regionale Quntino Pallante – che prema l’innovazione tecnologica, avvicinando così i ragazzi alle nuove forme culturali.

Un segnale incoraggiante – ha poi detto il sindaco di Capracotta Candido Paglione – per tutta l’area altomolisana.

Eventi come questi – ha commentato la consigliera regionale Micaela Fanelli – devono trasmettere fiducia ai molisani perché – ha continuato – un piccolo paese può rinascere dalla cultura.