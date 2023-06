L’edizione 2023 del Trofeo Internazionale “Italo Nicoletti” di Riccione è stata certamente una manifestazione da record con oltre 2000 atleti impegnati nella tre giorni di gare in rappresentanza di 87 società provenienti da ogni regione. L’utilizzo del doppio impianto da 50 metri, quello esterno utilizzato per le fasi eliminatorie che, dato il clima poco clemente, ha inficiato sulle prestazioni mattutine, e quello più performante al coperto dove si sono disputate tutte le finali inserite nel programma.

La Hidro Sport, come ormai consuetudine da moltissimi anni, ha mostrato grande vitalità con tutto il suo gruppo di atleti convocati ed ha fatto anche una eccellente figura nel computo totale di squadra classificandosi al dodicesimo posto finale, impreziosendo il lungo weekend anche con 2 medaglie d’argento, 6 di bronzo e 3 record regionali assoluti di vasca lunga.

La prima giornata ha visto impegnati nove finalisti individuali con in più 3 staffette miste di categoria; ad aprire le danze è la solidissima Giovanna Muccitto capace di conquistare l’argento sui 100 dorso in 1’05”40 che rappresenta il nuovo record regionale assoluto sulla distanza, la stessa atleta giunge nona nella finale dei 50 SL in 27”66; quarto posto per Sara Colalillo sempre nei 100 dorso con il nuovo primato personale di 1’05”87 (entrambe le atlete migliorano il tempi limite di qualificazione per i campionati italiani del prossimo Agosto a Roma); quarto posto anche per Antonio Pio Iacovelli sui 200 farfalla nuotati in 2’06”40 che rappresenta il pb che diventa anche il nuovo primatista regionale assoluto; sfiorano il podio anche Maria Ludovica Tremonte quarta sui 100 rana in 1’18”35(pb) e Ester Spedalieri che nuota in 1’17”05 la stessa distanza; quinto posto per Gemma Guiderdone sui 200 farfalla in 2’30”17 pb; sesto posto per Domitilla Oriente che si migliora fino al 2’29”29 sui 200 farfalla; Michele Pio Gasbarrino è settimo sui 200 farfalla 2’11”98 pb anche per lui.

La giornata si chiude con le finali delle 4×50 miste in cui la Juniores maschile con Agostini-Catelli-Iacovelli-Tedeschi si piazza al quinto posto e vede Daniel Agostini “timbrare” il pass per gli italiani con il suo 27”50 nella prima frazione del dorso; quinta anche la 4 x 50 mista juniores femminile Colalillo-Spedalieri-Muccitto-Lomastro, mentre conclude al settimo posto la 4×50 mista ragazze con Patierno-Tremonte-Guiderdone-Palmieri.

La seconda giornata regala due medaglie individuali entrambe giunte dalle finali dei 200 dorso con Sara Colalillo che sfiora il record assoluto con il suo nuovo primato di 2’24”43 e con Daniel Agostini che conquista anche il “pass” per gli italiani con il suo 2’09”00; lo stesso atleta si classifica all’ottavo posto nella finale dei 200 misti in 2’20”05; si conferma ancora una volta tra le protagoniste Giovanna Muccitto che si regala due ottime finali concluse entrambe al quarto posto e relativi nuovi primati personali sia nei 100 farfalla in 1’03”42 sia sui 200 misti con 2’29”25; a ridosso del podio anche Alice Lomastro che nuota a ritmo di primato personale i 100 SL in 1’00”73; sesto posto per Michele Pio Gasbarrino sui 100 farfalla con 59”69, così come Antonio Pio Iacovelli in 56”86 (pb); primato e sesto posto finale per Ermanno Tedeschi sui 100 SL in 52”83 in cui aveva già ottenuto il tempo limite; chiude sesta anche Maria Ludovica Tremonte con il nuovo primato sui 50 rana in 36”20, gara in cui Alessandro Catelli giunge settimo in 30”67; Benedetta Sangregorio è decima sui 200 misti in 2’31”52 nuovo primato personale; altro podio di giornata è il bronzo conquistato dalla 4×50 SL Juniores con Lomastro-Muccitto-Colalillo-Patierno; nono posto per la 4×50 SL juniores maschile composta da Tedeschi-Agostini-Iacovelli-Colalillo e decimo posto per la 4×50 SL Ragazze con Guiderdone-Bellucci-Tremonte-Palmieri.

L’ultima giornata di gare regala il terzo record regionale assoluto ottenuto da Sara Colalillo sui 50 dorso in 30”65 che vale il bronzo; argento invece per Ester Spedalieri sui 200 rana in 2’44”08, gara in cui ha già ottenuto il tempo limite per gli italiani; quarto posto per Maria Ludovica Tremonte con il primato sui 200 rana in 2’51” 26; tempo limite, primato personale e quinto posto finale per Giovanna Muccitto sui 50 dorso in 30”82; Ermanno Tedeschi è sesto con il tempo limite sui 200 SL in 1’56”21; decima è Gemma Guiderdone sui 50 dorso con il primato di 33”60; settimi posti in finale per Daniel Agostini sui 50 dorso in 27”77, per Alice Lomastro con il personale di 31”00 sui 50 farfalla e per Michele Pio Gasbarrino sui 50 farfalla con il primato portato a 27”05; nono posto e primato personale sui 50 farfalla in 26”15 per Antonio Pio Iacovelli e decima piazza per Christian Giamberardino capace di regalarsi la finale da primo anno Ragazzi nei 200 rana nuotati a suon di primato personale in 2’34”90.

Fonte: Ufficio stampa