Nello scorso weekend la squadra esordienti della m2 si è piazzata al terzo posto nel 1° meeting “Ternana Nuoto” evento nazionale valevole anche come 1° memorial “Andrea Nicolao”. Alla manifestazione hanno preso parte ben 800 atleti in rappresentanza di 20 società provenienti da tutta Italia. Gli esordienti allenati dai tecnici Fabrizio Cumbolotti, Maria Pia Pepe e Federica Rettino, sono saliti sul terzo gradino del podio, che ha visto al primo posto la Libertas Perugia e al secondo la società di casa del Nuto Club Terni. Ben 4 le medaglie conquistate da Daniele Sessa; oro nel 100 rana, argento nel 50 farfalla e 200 misti, bronzo nel 200 rana. Una medaglia d’oro e una d’argento per Christian Casali rispettivamente nel 400 stile libero e nel 200 stile libero. Per Alessandra Sarra argento nel 100 dorso, bronzo nel 400 stile libero. Medaglia di bronzo per Delia Barisciano nell’800 stile libero. Bronzo per Filippo Sessa nei 400 misti, per Lorenzo Priolo nel 100 dorso, per Danilo Priolo nei 200 misti e per Beatrice Orrino nel 200 stile libero. A Tavarnuzze (Firenze) sempre nello scorso weekend la m2 ha conquistato il titolo italiano principianti di fitness in acqua. La squadra allenata da MariaGrazia Santoro e Maria Di Stefano composta da Vanessa Amici, Marilyn Caruso, Arianna Natale, Lia Natale, Valeria Riccio e Patrizia Romano già detentrice del titolo regionale ha sbaragliato il campo con coreografie fantasiose e varie. “Il titolo conquistato è motivo di grande soddisfazione – commenta Amelia Mascioli presidente della M2 – frutto di un lavoro iniziato più di 1 anno fa, nato proprio con l’intento di coinvolgere e aggregare le numerose donne che frequentano i nostri corsi del fitness in acqua. Le nostre atlete hanno dimostrato ancora una volta, mettendosi alla prova nella gara vera e propria che, senza alcun limite di età ci si può mantenre in forma, divertirsi e allo stesso tempo godere anche di un sano momento di competitività.

Fonte: Ufficio stampa