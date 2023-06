Con i riti religiosi si apriranno ufficialmente, domani i festeggiamenti del Corpus Domini a Campobasso. A San Leonardo la liturgia eucaristica alle 18, seguirà la processione passando davanti alla cattedrale (chiusa per lavori da 5 anni) per giungere a Corso Vittorio Emanuele, concludendo il cammino nella chiesa della Libera. Domenica 11, giorno della festa del Corpus Domini, tradizionale celebrazione della messa nel piazzale del museo dei Misteri alle 8 con la benedizione dei bambini pochi minuti prima dell’inizio della sfilata. Intanto sono re di preparativi, in città, per organizzare la festa in ogni suo dettaglio. Sono già state posizionate le casette in legno, lungo corso Vittorio Emanuele dove sarà possibile acquistare prodotti enogastronomici, di artigianato, articoli vari, mentre le tradizionali bancarelle da domani e fino a domenica, invaderanno il centro, animando con colori, odori e suoni la città. Grande l’attenzione è stata dedicata agli eventi musicali live. Proseguono alacremente i lavori per l’allestimento dei palchi in cui si esibiranno gli artisti. In programma due concerti a pagamento che si terranno nell’area eventi di Selva Piana. Si tratta di quello di Mannarino, previsto per sabato 10 giugno, e a quello di Fabri Fibra, in programma domenica 11 giugno. Ma ci saranno anche importanti eventi musicali in pieno centro a Campobasso, aperti a tutti gratuitamente. Si inizierà venerdì 9 giugno, con Sergio Caputo e la sua Big Band, che proporranno il concerto “Un sabato italiano 40”, nell’area spettacoli di Piazza della Vittoria, alle ore 21.30. Sabato 10 giugno, sempre nella stessa location in centro, DJ set con Dompero, Dj Uncino che animeranno la piazza con una serata attesa non solo dai più giovani. Infine, domenica 11 giugno, nella serata di Corpus Domini, un vero finale d’autore in Piazza della Vittoria lo proporranno i protagonisti di Passione Live, una “colorata carovana” di musicisti e interpreti che intende diffondere e far rivivere la “canzone napoletana” classica e contemporanea attraverso un tour concretizzatosi in una serie di sold-out in location e festival prestigiosi. Tra i protagonisti di Passione Live ci saranno Raiz (noto al grande pubblico per la serie televisiva diventata un cult Mare fuori) e ‘O Zulù (dei 99Posse)”. E poi c’è l’attrazione del luna park che quest’anno sarà allestito nella rotonda della zona industriale.