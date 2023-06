Caduti di Cannavinelle, la giunta comunale di Trivento intitola una strada. Il provvedimento era stato sollecitato da tempo, ora finalmente si è concretizzato: la giunta comunale di Trivento intitolerà una strada del centro urbano, una traversa di via Casalotti I, ai caduti di Cannavinelle. La tragedia risale al 25 marzo del 1952, quando 42 operai rimasero vittime di una esplosione mentre realizzavano la galleria di Mignano Montelungo, in provincia di Caserta. Tra i deceduti, c’era anche un triventino Mario Parisi mentre il fratello, Benedetto, si salvò per miracolo. Ed è stato un familiare, Nicolino Alfonso Parisi, a portare avanti la richiesta di intitolazione della strada, finalmente accolta in questi giorni con delibera di giunta, con questa motivazione: l’iniziativa in questione riveste un alto valore sociale e morale anche per il significato che essa rappresenta, al fine di tenere viva nella memoria della comunità Triventina, in particolar modo nei giovani, il ricordo del sacrificio dei cittadini che hanno perso la vita sul lavoro; questa Amministrazione ritiene altamente meritevole e degna di considerazione la suddetta richiesta di intitolazione e che sussistono tutti i presupposti per il suo accoglimento.