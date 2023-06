Sono arrivati a conclusione i quattro giorni intensi di studio sul tema della salute mentale presso la struttura “Il Colle” di Villacanale, frazione di Agnone (IS).

L’evento “Ponti di vista: la salute mentale a confronto” è stato organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale di Isernia dell’ASREM, con la collaborazione della Cooperativa “La Conca”, gestore della Casa Famiglia di Villacanale, che ha aderito al progetto della “Molise Italian Studies” e della Northern Arizona University, con la collaborazione dell’associazione culturale “Nuova Villacanale” e con il patrocinio del Comune di Agnone.

Quattro giorni di studio e dibattito a cui hanno partecipato diversi professionisti locali, gli utenti e operatori della Casa Famiglia di Villacanale e venti studenti dello stato americano dell’Arizona insieme ai loro docenti.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi, studiare e dibattere su un tema di vitale importanza che investe la società contemporanea mettendo a confronto i modelli organizzativi e disciplinari dell’Italia e dello stato americano dell’Arizona. Un momento prezioso di scambio culturale e scientifico tra le nostre realtà locali e ospiti internazionali valorizzando le singole esperienze e permettendo ad ognuno di approfondire nuove tematiche e avere nuovi spunti di studio.

La piccola frazione di Villacanale è stata la cornice di questo evento di carattere internazionale mentre la struttura “Il Colle” ha permesso ai vari partecipanti di vivere a pieno il periodo di studio grazie alle sue lavagne multimediali, postazioni lavorative per il co-working, stanze adibite ad ospitare conferenze e ad un ambiente circostante così silenzioso e immerso nella natura incontaminata.

Un evento di questa portata con partecipanti internazionali e incentrato su un tema così importante è un esempio di come un forte coordinamento tra enti istituzionali, associazioni locali e mondo dell’accademia può essere veicolo per promuovere la conoscenza del nostro territorio, sfruttando sia le risorse strutturale presenti sia le eccellenze in campo lavorativo. È stato, in sintesi, un momento di dibattito scientifico e un modo per rivitalizzare un territorio che lotta contro lo spopolamento.