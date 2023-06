Ha chiesto un incontro con i vertici Asrem sulla vicenda Operatori socio sanitari precari ai quali a gennaio non è stato rinnovato il contratto. Emilio Izzo, il candidato alla presidenza della Regione per Io non voto..i soliti noti, con altri esponenti di lista, ha spiegato incontrato la stampa davanti la sede dell’azienda sanitaria regionale. “Un mese fa era stata promessa una risposta che non è ancora arrivata” ha detto.

“Nessun contatto con le altre Regioni che hanno stabilizzato gli Oss precari, i quali hanno rischiato e lavorato durante il Covid ma sono rimasti fuori, solo loro, da assunzioni e altro, nonostante le promesse fatte”.

A Izzo, come ha riferito lo stesso, è stato detto che non poteva incontrare i vertici Asrem poichè candidato e in campagna elettorale ed è stato fissato un incontro, ma con gli OSS, il 29 giugno. “Costituzione e democrazia dunque sono sospese – ha commentato – quando un cittadino è candidato, però questo significa anche che tutti coloro che sono in politica, specialmente i candidati presidenti che stanno incontrando istituzioni e organismi paraistituzionali lo stanno facendo in spregio alla legge.” Izzo ha detto che approfondirà la questione con gli organi competenti e non ha lesinato critiche ai competitors, dia di centrodestra sia di centrosinistra.