La notizia dell’ultima ora riguarda il campobassano Alessandro Aufiero (classifica 2-7) che, rientrato dagli Stati Uniti, cercherà in Italia di ben figurare nei tornei challenger e debuttare in classifica mondiale (ATP). Il talentuoso giocatore (classe 2000) che d’inverno si allena come sparring a Miami e che ha mantenuto il tesseramento con il club rossoblù di Giuseppe Morrone, ha accettato di partecipare all’Open di Bojano e sarà in gara nel fine settimana insieme agli altri semiprofessionisti del main draw (al momento sono una decina e provengono da diverse zone del Centro-Sud). Resta solo da capire se proprio lui sarà accreditato della testa di serie numero uno del seeding (in gara ci sono almeno due giocatori che hanno la sua stessa classifica). Intanto lo staff boianese ha predisposto il penultimo tabellone, quello riservato ai tennisti di serie C: tra questi ci sono Emanuele Papa e Luigi Di Biase, entrambi boianesi che si allenano in club della provincia di Benevento, Fernando Borrelli di Colletorto ma che, più o meno da sempre, si allena sui campi dell’A.T. Campobasso, Ivan Zullo, isernino che gioca per il club ospitante e sei tennisti di fuori regione. Completeranno questo penultimo comparto, i quattro atleti in arrivo dal tabellone di quarta categoria che è giunto, ormai, alle battute conclusive. Prioriello ha avviato anche i tabelloni femminili: Melissa Monaco (C.T. Isernia), Greta Massarella (A.T. Fontanavecchia) e Sarah Iannetta (T.C. Boianodue) sono le tre giocatrici che hanno centrato la qualificazione al secondo raggruppamento di quarta categoria.

Fonte: Ufficio stampa