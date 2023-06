Il sindaco Pasquale Corallo, candidato alle regionali con la Lega, replica a Futuro Trivento. Riportiamo di seguito il contenuto della replica del primo cittadino Pasquale Corallo al Gruppo di opposizione al Comune “Futuro Trivento”. “Come tanti sindaci del Molise, a partire dai due di Campobasso e Termoli che sono candidati alla presidenza della Regione, anch’io sarò in corsa a queste elezioni e non esiste alcun obbligo a rassegnare le dimissioni come, peraltro, nessuno di loro ha fatto. Questo potrà accadere solo in caso di elezione se si deciderà di accettare il nuovo incarico. Dunque, le accuse dell’opposizione in Consiglio comunale nei miei confronti, su un mio presunto tradimento rispetto al mandato da sindaco, sono strumentali e pretestuose e fanno leva su una possibile non piena conoscenza di questi passaggi istituzionali da parte dei cittadini. È evidente che l’opposizione ha fatto un clamoroso autogol considerando anche che la cosa ha suscitato perfino ilarità in diversi cittadini”.