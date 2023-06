Share on Twitter

A causa di una frana è stato chiuso al traffico un tratto della strada provinciale 79 che collega Miranda a Carovilli. Il provvedimento si è reso necessario dopo lo scivolamento di oltre 150 cm della scarpata stradale. Danneggiata gran parte della carreggiata, come state vedendo da queste immagini.

A causa dello smottamento, un albero si è inclinato pericolosamente verso la strada. Il tratto resterà chiuso fino alla completa messa in sicurezza. Intanto, dalla Provincia di Isernia ricordano che i percorsi alternativi sono garantiti dalle strade provinciali e statali passando per Roccasicura o per Pescolanciano e Isernia.