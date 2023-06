Siamo a giugno, il Campobasso versione serie D è in completa fase di costruzione. Poste le fondamenta con la scelta dello staff tecnico, dal direttore sportivo al nuovo allenatore Mosconi, è il momento di iniziare a costruire la casa. L’organico rossoblu versione 2023/2024 sarà completamente nuovo rispetto al passato, se non con qualche rara eccezione. I confermati potrebbero essere i giovani Tordella e Lombari, oltre un paio di senior con cui c’è stato un contatto per il prossimo futuro. La squadra va costruita prevalentemente in questo mese, seppur la maggior parte dei giocatori non potrà apporre nero su bianco in considerazione dei tesseramenti della stagione precedente che si risolveranno da contratto solo il 30 giugno. Notizia di oggi, del forte interessamento per l’attaccante Matteo Barzotti, classe 92, autore di 11 marcature nell’ultima stagione con la maglia della Pisoiese. I gigliati hanno chiuso il girone D al secondo posto alla spalle del Giana Erminio, Barzotti è stato assoluto protagonista con ben 29 presenze, l’attaccante italiano con passaporto Dominicano è un pezzo forte del torneo di quarta serie, ad esempio, due stagioni fa ha portato a suon di gol (15) il Sangiuliano City in Lega Pro.

Fase di studio anche per quel che riguarda i fuori quota, ricordiamo che nel prossimo torneo di quarta serie le società dovranno schierare dal primo minuto almeno un nato dal 1.1.2003, due classe 2004 ed un 2005. Proprio mister Mosconi ha dimostrato di saper lavorare con tanti ragazzi nella passata stagione sulla panchina del Fano, l’ex squadra del tecnico rossoblu si è aggiudicata il premio messo in palio dalla Lnd denominato “Giovani D Valore”. In questa speciale classifica che prevede un premio economico per le prime tre società di ogni girone, il Fano ha preceduto Tolentino e Vastese che ricordiamo sono retrocesse in Eccellenza. Un piccolo dato che possiamo annotare come elemento positivo in merito alla bravura di Mosconi anche nella scelta dei ragazzi in età di lega.

Notizie dal girone F, sono ore calde per il futuro della Sambenedettese. Diverse le voci che circolano attorno al club negli ultimi giorni, in attesa del nuovo proprietario. L’imprenditore Francesco Angelini è vicino alla chiusura della trattativa per rilevare la Samb, con l’obiettivo di sistemare i debiti, ove possibile, e rilanciare le ambizioni del calcio in riva all’Adriatico. I tempi ci sono, ricordiamo che in serie D, la scadenza per presentare regolare domanda d’iscrizione è di solito indicata intorno alla metà di luglio.