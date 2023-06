La Wolkswagen su cui viaggiava Franca Irano si è capovolta diventando un oggetto impazzito. Quando l’auto di è fermata con le ruote rivolte verso il soffitto della galleria, per la donna di 47anni rimasta incastrata all’interno non c’era già più nulla da fare.

Il resto è stato solo un via vai di sirene e traffico bloccato per via dell’incidente avvenuto proprio sotto al tunnel.

Lungo la carreggiata, per diversi metri, i pezzi di carrozzeria lasciati sull’asfalto dalla Golf. Quando i Vigili del Fuoco l’hanno raggiunta Franca Irano era immobile nell’abitacolo.

Nata a Cercepiccola, per anni aveva vissuto a San Giuliano del Sannio.



‘In paese la conoscevano tutti – l’ha ricordata il sindaco Rosario De Matteis – era un’operatrice sanitaria e in questo periodo stava cercando lavoro”.

Da qualche tempo aveva fatto ritorno nel suo paese d’origine. Alle due di oggi pomeriggio stava tornando proprio verso Cercepiccola, quando all’uscita di Campobasso si è infilata nella galleria dalla quale non è più uscita.

Vigili del fuoco e forze dell’ordine hanno lavorato a lungo per liberare la galleria dai mezzi incidentati. A lungo il traffico è stato deviato sulle strade laterali.

Dopo aver visionato il corpo, il magistrato di turno si è riservato di decidere se disporre l’autopsia sul corpo della donna. Non è escluso che possa aver accusato un malore mentre era alla guida della sua auto, pochi secondi prima dello schianto che ha pagato con la vita.