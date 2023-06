Share on Twitter

A vincere il Premio nazionale della Critica, uno dei riconoscimenti più significativi nei concorsi canori, nella Finale del Concorso Nazionale “Xcanto” su Canale Italia, é l’artista isernino Roberto di Pasquale.

Vince dunque il Premio della Critica grazie alla sua interpretazione dei brani CANZONE PER UNA AMICA (recitato), RESPIRO, PERDERE L AMORE, MY WAY, UNO SU MILLE.

Grandissimi applausi e tanta commozione per l’intensità dell’interpretazione.

Il presidente di giuria, il Maestro Vince Tempera, tastierista, compositore, più volte direttore d’orchestra al Festival di Sanremo, attentissimo nel valutare le qualità e l’originalità dei cantanti in gara, si è dichiarato assai toccato per l’interpretazione profonda e vibrante dell’artista, dichiarandolo difatti vincitore del PREMIO CRITICA, premio ambito e massimo riconoscimento nei contest musicali.

L’artista isernino, vincitore di questo premio si aggiudica un contratto discografico con FONOPLAY, che gli consentirà di diffondere ulteriormente la sua musica in Italia e all’estero.

Il cantante e interprete Roberto di Pasquale, ai suoi 40 anni da pochi giorni compiuti, dedica a se stesso questo premio, alla sua perseveranza, alla sua caparbietà. E lo fa con dei versi che vogliono toccare le corde dell’anima:

“La morsa del talento

quando é autentica

Vitale

Ritorna

E ritornerà sempre.

Avvolge

Batte

Incessantemente pretende e dona .

Sei stato Assente

Giustificato e Giustificatissimo,

(Chi ti conosce sa il perché)

dalla Scena,

che ora, intendi Riscalare.

O Provarci.

Pur consapevole che non hai mai amato apparire”

Infine l’artista dedica la sua vittoria anche ai suoi amati genitori:

“Non a me mai a me

ma al Senso PRIMO

Cardio del Cuore

Vanno gli eventuali applausi,

quelli si meritati

A Cosmo e Serafina.

Ai genitori

DUE ANIME IN UNA

da sempre

che definisci SALDATURE DI DIO”.

Ed è proprio ai suoi genitori che Roberto di Pasquale dedica il brano inedito “MIRACOLI”, prossimamente in uscita.