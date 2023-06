Centro polifunzionale per l’autismo “Ugo Felice”, mercoledì 7 giugno la presentazione a Trivento. Presso il Centro Polifunzionale di corso Beniamino Mastroiacovo, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, si avrà l’evento di presentazione del Centro polifunzionale per l’autismo “Ugo Felice”. Il Sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, assieme ad Alberto Giuliani, presidente della cooperativa La Rondine, faranno i saluti iniziali. Seguiranno gli interventi di Francesca Trivilini, psicologia-psicoterapeuta, e di Christy Omoregie, terapista della riabilitazione. La cooperativa sociale La Rondine incontra la cittadinanza per presentare i propri servizi e in particolare il Centro polifunzionale per l’autismo “Ugo Felice”, di prossima apertura Si illustreranno le caratteristiche della struttura presso la quale sarà avviato il Centro Polifunzionale, le attività riabilitative proposte e gli eventi aperti al territorio e alla cittadinanza.