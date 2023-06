Share on Twitter

Era agosto 2021 quando le fiamme si sono propagate in una vasta area di Campomarino lido, il fuoco ha avviluppato l’erba secca e gli arbusti distruggendo la vegetazione della pineta circa 20 ettari di terreno sono andati completamenti distrutti.

A distanza di due anni sono partiti i lavori di bonifica dopo che lo scorso anno la gestione delle pinete è passata con un ordinanza dalla Regione ai comuni.

Nella giornata di sabato sono stati tagliati pini bruciati e le infestanti, le acacie marine che non permettono la ricrescita spontanea delle altre specie.

I lavori hanno sollevato le proteste di cittadini e turisti ma l’amministrazione ha fatto subito chiarezza.

In una nota ha specificato che il taglio degli alberi, un centinaio circa, è stato disposto con un’ordinanza a firma del primo cittadino Pierdonato Silvestri.

“ Un’ azione finalizzata per rinnovare le latifoglie autoctone e tra gli alberi bruciati ci sono anche esemplari di pino d’Aleppo tagliati sia per ridurre la rinnovazione naturale delle latifoglie autoctone ma anche per scongiurare il rischio che si schiantino al suolo, tenuto conto che tutta l’area è prossima alla spiaggia e sono molte le persone che percorrono quell’area.

Il sindaco raggiunto telefonicamente da noi di Telemolise ha chiarito che per questi lavori di bonifica si sono avvalsi di un tecnico forestale specializzato, Marco Maio. “Ci siamo affidati a dei professionisti che hanno le giuste competenze per questo tipo d’interventi.”

E’ stato ritenuto necessario – precisano gli amministratori – procedere per ridurre il rischio di incendi, che si verificano nella stagione estiva con l’ eliminazione della necromassa altamente infiammabile e ad elevato pericolo di incendiabilità”.