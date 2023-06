E’ iniziato il conto alla rovescia che terminerà la sera di venerdì 23 giugno con la chiusura della campagna elettorale. Poi un giorno di silenzio e la mattina del 25 giugno si accenderanno i razzi del vettore saturno che non porteranno come nel ’69 gli uomini sulla Luna ma sbarcheranno 20 nuovi consiglieri regionali a Palazzo D’Aimmo e un nuovo inquilino come Presidente a Palazzo Vitale.

In attesa che il lampo e il fracasso accompagnino l’ideale messa in orbita di 280 candidati e l’ammaraggio di solo 21 tra essi, in tutte le coalizioni i partiti e i movimenti fervono le iniziative e l’agenda si fa fitta di appuntamenti. Lunedì pomeriggio torna in Molise Claudio Lotito, senatore e coordinatore regionale di Forza Italia. Gli azzurri, che esprimono anche il candidato alla Presidenza della Regione, Francesco Roberti, presenteranno la propria lista alle 16 presso l’Hotal Don Guglielmo a Campobasso.

Alle 16,30 invece sarà il candidato del centrosinistra, Roberto Gravina, a tenere nella veste di sindaco del capoluogo di Regione una conferenza stampa in Comune sulle recente sentenza del Tar Molise che ha annullato l’aumento delle tariffe idriche deliberato da Molise acque.

Alle 17,30 invece sarà la volta di Fratelli d’Italia che presenterà la propria lista alle 17,30 a Campobasso presso il Centrum Palace. A tenere a battesimo i venti candidati del partito di Giorgia Meloni (attesa in Molise per la chiusura della campagna elettorale) sarà il fiorentino Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione del partito.

Martedì alle 11, invece, sarà la volta del PD che presenterà la propria lista a Campobasso nella raccolta Piazzetta Palombo in centro città.

Atmosfera bucolica invece per i Popolari per l’Italia di Vincenzo Niro che si presenteranno mercoledì sera, alle 19,30 alla Piana dei Mulini a Colle D’anchise.

Da segnalare, come anteprima invece, la presenza di tutti i ministri della Lega in Molise il prossimo 14 giugno. Insieme a lui Matteo Salvini.