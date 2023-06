Share on Twitter

“Semi di Poesia”, i bambini di San Biase regalano cartoline in versi agli anziani. Il primo cittadino Annamaria Boccardo, con soddisfazione ha fatto sapere che i bambini di San Biase, iscritti alla scuola primaria della vicina Limosano, hanno consegnato circa 40 cartoline ai residenti, in particolare agli anziani. Le cartoline rientrano in un progetto denominato “Semi di Poesia”, ed ogni cartolina contiene una poesia diversa. “I bambini – ha fatto sapere il sindaco Boccardo – hanno portato una ventata di allegria soprattutto agli anziani soli, attraverso dei versi poetici hanno regalato un po’ della loro freschezza e dei loro sorrisi”.