Dimezzare le indennità dei consiglieri regionali e dell’intero esecutivo: è la proposta di legge che Alessandra Salvatore e Giose Trivisonno, candidati alla Regione con il Partito Democratico, a sostegno della candidatura di Roberto Gravina alla presidenza della Giunta, hanno intenzione di presentare in Consiglio, se eletti. L’annuncio nel corso di una conferenza stampa. L’obiettivo, hanno detto, è quello di recuperare il rapporto tra i cittadini e la politica che negli anni si è sempre più deteriorato. C’è bisogno che la politica recuperi credibilità, hanno aggiunto i due candidati che poi hanno anche elencato le altre emergenze da affrontare: la sanità, con ospedali pubblici efficienti in grado di dare risposte immediate alla popolazione, il lavoro, aiuto alle famiglie, soprattutto a quelle in difficoltà, rilancio dell’economia anche attraverso la valorizzazione del patrimonio ambientale ed architettonico e le infrastrutture. Un Molise possibile, quello che i due esponenti del Partito Democratico hanno intenzione di realizzare.