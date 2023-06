Nel pomeriggio di oggi, tra Colle Macchiuzzo e Difesa Grande a Termoli, un uomo alla guida di un trattore, per cause al vaglio degli agenti di Polizia, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. L’uomo ha riportato una ferita a una gamba, per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi. È stato soccorso dal 118 Molise, giunto sul posto insieme ai volontari della Misericordia di Termoli. L’agricoltore è stato trasportato in ambulanza al San Timoteo. In via Cardarelli è intervenuta anche una squadra dei Vigili del fuoco.