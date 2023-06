Una enorme bandiera tricolore innalzata in Piazza Pepe a Campobasso dai vigili del Fuoco. Forze Militari e di Polizia schierate. Le istituzioni, studenti e cittadini. Piazza Gremita per le celebrazioni del 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. La Festa della Repubblica, della democrazia. I bambini con le bandierine, le loro voci nel coro dell’istituto Montini.

Una lunga cerimonia che ha avuto inizio con la deposizione della corona d’alloro a Monumento ai caduti, poi le iniziative in Piazza Pepe. L’appello del presidente della consulta degli studenti della Provincia di Campobasso alle istituzioni. “Vogliano che si posi il loro sguardo su noi studenti, che siamo il futuro, affinchè non lasciamo queste terre”

Le parole del prefetto Michela Lattarulo hanno sottolineato la volontà di aprire un dialogo con i giovani.

Seguite e apprezzate le attività dimostrative e informative della forze di polizia, armate e dei Vigili del Fuoco, presenti anche con stand.

A Palazzo di Governo, infine, consegnate due medaglie d’onore, in ricordo di sacrifici per la patria, ad Angelo Graziano di San giovanni in Galdo e Pasquale Lattanzio di Montefalcone nel Sannio. A ritirarle i parenti.

Quattordici poi le onorificenze dell’ordine al Merito della Repubblica.

Tre i commendatori: Eugenio Astore, il dirigente dei Vigili del fuoco Michele Di Tullio e il Rettore Luca Brunese.

4 gli ufficiali: Michel Falcione, Fernando Izzi, il Comandante provinciale dei Carabinieri Colonnello Luigi Dellegrazie e il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Carlo Maria Alemanno.

7 i Cavalieri: Raffaella Casolino, Antonio Dorrello, Rosanna Marracino, Vincenzo Musacchio, il Capitato dei Carabinieri Leonardo Rosano, Diana Franca Paola Zampino e il vice ispettore della polizia Maria Fernanda Vargiu.