Fernando Izzi nominato Ufficiale al Merito della Repubblica da Mattarella, le congratulazioni del Sindaco di Torella Gianni Meffe. La consegna dell’onorificenza oggi, Festa della Repubblica, da parte del Prefetto di Campobasso. Con sincera stima e felicità ho appreso del conferimento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana al nostro concittadino Fernando Izzi. Questo il commento del Sindaco di Torella del Sannio, Gianni Meffe, sull’onorificenza attribuita ad Izzi. Fernando, continua Meffe, non è solo uno tra i più ricercati ed apprezzati scultori nel campo del ferro battuto e dell’acciaio, ma è anche un pittore raffinato e una delle persone che più contribuiscono a far conoscere Torella del Sannio al di là dei propri confini, grazie ai suoi lavori, richiesti in Italia e all’Estero, ma anche grazie alla proverbiale accoglienza, sua e della sua famiglia, che fa sì di incontrare sempre qualcuno che è già stato a Torella, proprio a casa di Fernando. Una casa che è un vero e proprio museo e che si integra con la sua bottega dove, con tecniche secolari ed infinita passione, realizza vere e proprie opere d’arte, pezzi unici pronti a partire per raggiungere ogni parte del mondo. Mi è impossibile, spiega il Sindaco, fare un elenco preciso dei monumenti che ha realizzato e delle personalità che hanno ricevuto un premio realizzato da lui ma di certo l’onorificenza che gli verrà consegnata oggi, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, dalla Dott.ssa Michela Lattarulo, Prefetto di Campobasso, è un meritatissimo riconoscimento che va ad arricchire ulteriormente il suo già lodevole curriculum, ricco di premi e riconoscimenti. La storia di Fernando, conclude Meffe, è tra quegli esempi che i giovani della nostra area, che vogliono farsi conoscere ed emergere, devono seguire. Un esempio sano, fatto di impegno e di passione, due elementi fondamentali per poter auspicare a traguardi importanti. A Fernando i miei più cari auguri con la certezza che saranno ancora tanti i momenti da festeggiare.