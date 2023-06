Il mondo del calcio a 5 prepara e progetta la prossima annata sportiva. Il coach Fausto Scarpitti, ha concluso la sua avventura sulla panchina del Real San Giuseppe. Una stagione entusiasmante dove è riuscito con la sua squadra a trionfare nella finale di coppa Italia a Napoli ed ha raggiunto la finalissima di coppa Divisione, dove ha alzato bandiera bianca contro i torinesi dell’Elle 84, società dove milita un altro molisano, il portiere Fabio Tondi. Le sirene di radio mercato indicano il coach isernino in direzione Pesaro, la storica società campione d’Italia in più occasioni negli ultimi anni, ha vissuto un campionato in ombra con la salvezza maturata solo al termine dei play out. La società marchigiana vorrebbe rilanciare le proprie ambizioni e potrebbe affidare la guida tecnica a Scarpitti.

Stagione super positiva per il pivot campobassano Umberto Caruso, protagonista assoluto con la maglia del futsal Pescara. Gli abruzzesi sono arrivati sino alle semifinali scudetto, una stagione favolosa per il team adriatico, partito con l’obiettivo di cercare la salvezza diretta e poi arrivato a due passi dalla vittoria del campionato. Ancora presto per definire il futuro di Caruso, autore di ben 14 centri in stagione, il pivot piace a tante società del massimo campionato nazionale.

Movimenti in casa Ecocity Genzano, dopo l’arrivo ufficiale di Barrichello, la società neo promossa in A1 ha nel mirino lo storico portiere della nazionale italiana Stefano Mammarella.

In casa Cln Cus Molise si parte dalle conferme. In primis lo staff tecnico con lo storico trio composto da Marco Sanginario, allenatore, Nicola De Lisio, vice, e Gilberto Griguoli, direttore generale. Una squadra collaudata che vede anche la conferma del capitano Antonio Di Stefano, pronto a difendere i colori del Cus Molise anche nel prossimo torneo di A2 elitè. Resta in rossoblu anche il laterale Renzo Di Lio, elemento prezioso nello scacchiere di Sanginario. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare altre conferme, poi si penserà al mercato in entrata. Ricordiamo anche nella prossima stagione il numero massimo di giocatori stranieri utilizzabili nella distinta dei 12 giocatori è confermato in massimo tre unità.

Al lavoro anche lo Sporting Campobasso, come anticipato nei giorni scorsi da noi, poi confermato dal presidente Francesco Pietrunti, la società è al lavoro per la disputa del prossimo torneo di serie B, con l’obiettivo di confermare buona parte del roster delle ultime due stagioni. In primis il tecnico Andrea Pietrunti, confermassimo dopo il salto di categoria.