Ancora nessuna notizia di Emiliano Civico, l’uomo di Trivento che manca da casa dal 24 maggio. Le ultime notizie certe risalgono alle 11 di quel giorno, quando i carabinieri lo hanno notato mentre camminava sulla statale 650, mentre andava in direzione di Vasto. Più precisamente nel tratto tra Castelguidone e Roccavivara, sul confine tra Abruzzo e Molise. Da allora il buio più totale. In 9 giorni nessuno ha saputo fornire informazioni alla famiglia, che sta vivendo ore di angoscia. Nessuno sa darsi una spiegazione del perché Emiliano Civico, residente nel centro abitato di Trivento ma che di fatto vive in una contrada del paese, abbia deciso di allontanarsi di casa e percorrere quel tratto di strada a piedi. Nessuno sa dire dove stesse andando e perché. La prefettura ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, il collaborazione con tutti gli enti che si occupano di soccorso e le forze dell’ordine. Intanto è stata diramata la foto di Emiliano Civico, sperando nell’aiuto di qualcuno che casualmente dovesse incontrarlo: carnagione chiara, capelli e barba brizzolati, tatuaggi visibili sul collo e sulle braccia, orecchini. L’uomo è alto 1,76 e pesa sugli 80 chili. Le forze dell’ ordine e la prefettura invitano tutti coloro che dovessero vederlo o incontrarlo di contattare subito i numeri d’emergenza.