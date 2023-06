Il Molise nel 2021 non è riuscito pienamente a garantire le cure essenziali. E’ quanto emerge dai risultati del monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) calcolati con il ‘Nuovo sistema di garanzia’ (Nsg), pubblicato dal Ministero della Salute. Dal report si apprende che la valutazione finale dell’area Ospedaliera (48,55 punti) non raggiunge la sufficienza (soglia minima 60). Va meglio in altre due aree: la valutazione finale relativa alla ‘Prevenzione collettiva e sanità pubblica’ per il 2021 si attesta su un punteggio pari a 82,99 che, secondo l’intervallo di riferimento (esito positivo nel range 60-100), risulta sopra la soglia di adempienza. Sopra la soglia di adempienza anche l’area ‘Distrettuale’ che si attesta su un punteggio pari a 65,4.