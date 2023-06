Il Comune di Limosano inaugura i parcheggi di cortesia riservati alle neo mamme. L’amministrazione comunale fa sapere che da oggi saranno attivi i cosiddetti parcheggi di cortesia, riservati alle donne in dolce attesa e ai genitori con figli al di sotto dei 2 anni. I luoghi destinati sono: piazza Vittorio Emanuele, via Regina Margherita e nei pressi del plesso scolastico. Il progetto della realizzazione dei “tre stalli rosa” è stato reso possibile grazie ad un contributo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Detto contributo è stato pari a 500,00 euro per ciascuno stallo rosa. Inoltre, secondo il regolamento, il contributo viene riconosciuto fino ad un numero massimo, a seconda della fascia demografica del Comune. Per i piccoli Comuni con popolazione minore o uguale a 5.000 abitanti, il numero di stalli rosa ammessi al contributo è fino a tre e il contributo può quindi arrivare a 1.500,00 euro.