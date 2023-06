Una firma e un pizzico di commozione ha suggellato il passaggio di consegne tra i due comandanti, entrambi ingegneri, al comando provinciale di Campobasso: Michele Di Tullio lascia per sopraggiunti limiti d’età e al suo posto subentra Marcello Lombardini, arrivato dal comando provinciale di Roma, dove ricopriva il ruolo di vicario dirigente primario. Laurea magistrale in ingegneria civile e specializzazione in sicurezza e protezione industriale, il neo comandante provinciale dei 202 vigili del fuoco dei distaccamenti di Campobasso, Termoli e Santa Croce di Magliano si dice contento del nuovo incarico e già a conoscenza della realtà territoriale molisana sulla quale andrà ad operare. Il comandante Di Tullio, da parte sua, dopo aver dato qualche altra informazione e raccomandazione al collega, rivela che adesso si dedicherà alla sua vita piena di impegni, ma soprattutto al suo ruolo di nonno di Olivia. Ma se guarda indietro, alla sua carriera in divisa, lo fa con soddisfazione. E rivela un ricordo particolarmente simpatico: “Anni fa, a Torino, salvammo un bambino. Quando ci vide, entusiasta commentò: “Mi hanno salvato i marziani!”