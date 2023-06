Proseguono i sondaggi di mercato da parte del direttore sportivo De Filippis. Diversi i profili messi sotto la lente d’ingrandimento, per costruire un Campobasso pronto per lottare per l’obiettivo più importante, la vittoria del campionato. Nonostante la retrocessione con la maglia della Vastese, nel play out contro il Termoli, non è passata inosservata la stagione di Antonio Di Nardo, attaccante napoletano autore di 11 reti e 5 assist con gli adriatici. Un profilo interessante che può sposarsi nel migliore dei modi con il 3-5-2 di mister Mosconi. Abbiamo fatto altri nomi in questi giorni, diversi del Fano che dovrebbero arrivare a Campobasso come Bonacchi, Schiaroli e Severini, tre giocatori fedelissimi del nuovo mister. Una base solida da cui partire per la creazione del nuovo lupo. Sui ragazzi il discorso è diverso, i nomi sono molti di meno rispetto ai senior, i fuoriquota sono elementi prezzolati, in particolare quelli che hanno già una buona esperienza nel girone F. Campobasso è una piazza importante, esigente, servono i profili giusti anche dal punto di vista caratteriale.

Capitolo conferme, abbiamo riportato ieri del possibile rinnovo per l’attaccante Ciccio Ripa, aggiungiamo oggi che potrebbe restare in rossoblu anche il difensore centrale Cristian Ioio, sicuramente tra i migliori nella stagione chiusa circa un mese fa. Possibili conferme anche per i ragazzi Lombari e Tordella, due talenti che hanno dimostrato il loro valore. La piazza è calda, in città si respira entusiasmo per l’allestimento della nuova squadra, la fame di calcio è tanta, tanti tifosi attendono il lancio della campagna abbonamenti per sottoscrivere la tessera. Ovviamente siamo ancora ai primi di giugno, il segnale del popolo rossoblu dovrà essere concreto e numeroso, come ci aspettiamo, per sostenere la proprietà americana che ha salvato le sorti del calcio campobassano ed ora è pronta per allestire una squadra che punti al ritorno in Lega pro.